Bir binanın enkazında 12 kişiye sağ ulaşılırken, enkazdan biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı
Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Elazığ’ın merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı, biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.
AA