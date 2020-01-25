Elazığ’ın merkez Sürsürü ve Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binalarda, AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi’nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı, biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.

AA