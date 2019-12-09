Bir boşanma hikayesi: Marriage Story

“Mürekkep Balığı ve Balina” filmi ile Oscar’a aday olmuş ünlü bağımsız sinema yönetmeni Noah Laumbach tarafından yönetilen film bir yönetmen ve onun oyuncu eşi arasında geçen bir boşanma hikayesini anlatıyor.

Filmde Scarlett Johansson ve Adam Driver’a Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta ve Merritt Wever gibi isimler eşlik ediyor.

Özellikle Laura Dern, mükemmel performansı ile bu senenin “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” Oscar’ının en büyük adayı.

Akademi Ödülleri’nde boy göstermesi planlandığı için film, Akademi’nin koyduğu “Belli sayıda sinema salonunda vizyona girmeli” kuralına uymak için Amerika’da az sayıda salonda vizyona da girdi.



