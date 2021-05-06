Bir bu eksikti! İstanbul da risk altında

Dünya, çıkış noktası Çin olan COVID-19 pandemisiyle savaşırken yine Çin merkezli bir felaket haberiyle alarma geçti. Bu kez Çin’in uzaya fırlattığı roket, Dünya’da öngörülemeyen bir yere düşecek. Çin’in milli uzay istasyonu için astronotların yaşayacağı ‘Tian He’ (Gök Uyumu) modülünü taşıyan ‘Long March 5b’ roketinin programlanan şekilde okyanusa inmesi gerekiyordu.

Ancak kontrolsüz bir şekilde Dünya’nın etrafında ilerlemeye başladı. Tehlikeyi fark eden ABD Savunma Bakanlığı tüm ülkeleri uyardı. 29 Nisan’da Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Üssü’nden büyük bir törenle fırlatılan roketin Dünya’nın atmosferine yeniden girmesi bekleniyor.

41. ENLEMLER ARASINDA

Yetkililer, en erken 8 Mayıs Cumartesi günü roketin düşmesini bekliyor. Saniyede 6.4 kilometre hızla ilerleyen roketin ekvatorun kuzeyinde veya güneyinde 41’inci enlemler arasına düşeceği hesaplandı. Bahse konu enlemler arasında 36-42 kuzey enlemlerinde bulunan Türkiye de var.

İstanbul, 41’inci enlemde yer alıyor. Düşebileceği diğer metropoller içinde Madrid, Rio, Pekin ve Sidney de var. Bir yerleşim birimine isabet etmesi büyük bir felakete yol açabilir. Düşeceği nokta, birkaç saat kala anlaşılacak. Roket, 1990’dan bu yana kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya girecek 10 tondan ağır ilk uzay aracı. Geçen yıl yine Çin’in fırlattığı bir