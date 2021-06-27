Magazin Bir çağrı da Kıvanç Tatlıtuğ'dan: Şimdi sıra bizde

Bir çağrı da Kıvanç Tatlıtuğ'dan: Şimdi sıra bizde

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Bir çağrı da Kıvanç Tatlıtuğ'dan: Şimdi sıra bizde

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı kamu spotu hazırlandı. Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.

27 Haziran 2021, Pazar 19:27 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, oyuncu Tatlıtuğ'un vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

"ONLARIN FEDAKARLIKLARI SAYESİNDE HAYATA TUTUNDUK"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Bence dünyada asıl hayran olunması gereken insanlar, bilim insanları ve sağlık çalışanları. Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde. Aşı olalım" dedi.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

YAYINLANMAYA DEVAM EDECEK

Ünlü sanatçı ve doktorların destek verdiği kampanyanın kamu spotlarında daha önce Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz, Candan Erçetin Dr. Mehmet Öz, Okan Bayülgen ve Cedi Osman yer almıştı. Çekimleri süren, birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayınlanmaya devam edecek.



AA

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