Bir canın bedeli 18 bin TL

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre, 3 Mayıs 2018’de kamyonet sürücüsü Melik Ünal (20) Konya Beyhekim Caddesi Şemsi Efendi Sokağı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Berat Yapar’a çarptı. Melik Ünal’ın 70-80 kilometre hızla gittiği iddia edildi. Kaza yerinde 40 metre fren izi saptandı. Kaza tespit tutanağında Melik Ünal’ın hem ehliyetsiz olması hem de hız sınırını aştığı için asli kusurlu olduğu, Berat Yapar’ın da 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu belirtildi.

Melik Ünal’a “taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 13 Haziran’da görülen karar duruşmasında mahkeme Melik Ünal’ın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme hapis cezasını da 18 bin 200 lira para cezasına çevirdi. Sanığa verilen para cezasına tepki gösteren Berat Yapar’ın ağabeyi Asım Yapar, sanığın tek bir gün dahi hapis yatmadığını belirtti. Kardeşinin kural tanımaz bir trafik teröristi yüzünden henüz 19 yaşındayken hayatını kaybettiğini söyleyen Asım Yapar, “18 bin 200 lira para cezası verilen sanık bir gün olsun hapis cezası almadı. Bir evlat, bir kardeş, bir dost, gelecek vaat eden bir mühendis ve çok dahasını kaybetmenin cezası bu olmamalı” dedi. (Hürriyet)

Melik Ünal (üstte)