Pratik Bilgiler Bir çiçek olsan hangisi olurdun?

Bir çiçek olsan hangisi olurdun?

Pratik Bilgiler

Bir çiçek olsan hangisi olurdun?

Dünyaya bir çiçek olarak gelseydin hangisi olurdun hiç merak ettin mi? Testi çöz cevabı öğren.

15 Ekim 2020, Perşembe 15:36 Son Güncelleme:
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