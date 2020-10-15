Haberler Pratik Bilgiler Haberleri Bir çiçek olsan hangisi olurdun? Bir çiçek olsan hangisi olurdun? Pratik Bilgiler Dünyaya bir çiçek olarak gelseydin hangisi olurdun hiç merak ettin mi? Testi çöz cevabı öğren. 15 Ekim 2020, Perşembe 15:36 Son Güncelleme: 15.10.2020 15:36 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ eğlenceli testler bir çiçek olsan hangisi olurdun test ; Bu VideoİlginiÇekebilir Yazarlarımızdan Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları Yasemin Candemir BUNLARI DA OKUYUN 1 Burak Hakkı ceviz hasadına başladı 2 Siren Ertan: Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar 3 Onur Ünlü‘nün Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddia edildi! Onur Ünlü kimdir? 4 Menajerimi Ara Beren- Yaprak Medine kimdir? 5 Bir insan kaynakları uzmanından iş görüşmelerinin iç yüzü; “Biz Sizi Ararız” raflarda!