Bir çocuk güler dünya güzelleşir

Geçen yıl durumu haberleştirilen Mahmut İhsan için başlatılan girişimler sonuçlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Halep'te 3 yıl önce Esed güçlerince evlerinin bombalanması sonucu yaralanan ve sağ gözünü kaybeden Mahmut'un istediği protez göz talebinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri İhsan ailesine sosyal ve ekonomik destek sağlamanın yanı sıra Mahmut'un tedavisi süreci için gerekli işlemleri yürüttü.

Hatay Devlet Hastanesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 16 ay boyunca yapılan 8 ameliyatın ardından Mahmut sağlığına ve istediği protez gözüne kavuştu.

"HER ŞEYE BEDEL"

Baba Muhammed İhsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşadıkları acı dolu zamanların ardından Türkiye'ye sığındıklarını ve burada kötü günleri unutmaya çalıştıklarını söyledi.

İhsan, evlerinin isabet aldığı saldırıda 11 yaşındaki oğlunu kaybettiğini, eşi ve oğlu Mahmut'un da aralarında bulunduğu iki çocuğunun yaralandığını belirtti.

İlk tedavilerinin Suriye'de sahra hastanesinde yapıldığını anlatan baba İhsan, şöyle devam etti:

"Suriye'de yapılan tedavinin ardından ben, eşim ve bir çocuğum sağlığına kavuştu. Ancak Mahmut'un vücudunda şarapnel parçaları bulunuyordu ayrıca sağ gözünü de kaybetmişti. Oğlumun tedavisi için Türkiye'ye sığındık. Hatay'da kiraladığımız bir evde yaşamaya başladık. Fakat maddi durumumuz iyi değildi. Mahmut, sokağa çıktığında mahallede bulunan çocuklar gözünden dolayı kendisiyle oynamıyordu. Oğlum psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Burada doktorları götürdüm onlarda Mahmut'a protez göz takabileceklerini söylediler. Bunu karşılayacak maddi imkanım olmadığı için oğlumla birlikte her gün sokaklarda çöplerden plastik ve karton gibi atıkları topladık."

İhsan, durumlarının AA muhabirleri tarafından haberleştirilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendilerine sahip çıktığını ve oğlunun tedavisini üstlendiğini kaydetti.

Oğlunun sağlığına ve protez gözüne kavuşmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden İhsan, "Mahmut önceden dışarı çıkmıyordu, arkadaşları ondan korkuyordu. Şimdi artık sevinerek okula gidiyor, arkadaşlarıyla oynuyor. Oğlumun mutluluğu benim için her şeye bedel." dedi.

Sağlığına ve protez gözüne kavuşan Mahmut İhsan da gönül rahatlığıyla sokağa çıkmanın, okula gitmenin ve arkadaşlarıyla oynayabilmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Çok mutluyum. Okula gidiyorum. Derslerime çalışıyorum. Büyüyünce göz doktoru olacağım. Hasta çocukları iyileştireceğim." diye konuştu.

AA



