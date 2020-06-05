'Bir daha asla' demişlerdi! Bir yılda unuttular

Mustafa Sandal (50) ile Melis Sütşurup (31) bir yıllık ayrılığın ardından barıştı. Çift 2019’da 6 ay süren bir aşk yaşamış, olaylı olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Melis Sütşurup’un şu sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü: “İlişkide midemi bulandıran çok şey vardı. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki, ilişkiyi hemen bitirdim. Bunlar aldatma, ihanet değil. Daha çirkin şeyler. Detaya girmem, bana yakışmaz.” Açıklama karşısında sarsılan Mustafa Sandal sevgilisine şöyle seslenmişti: “Çirkin imalarda bulunmak hiç şık olmadı. Keşke güzel sözlerle bitseydi.”

Borç ve yasak

İddiaya göre; Melis Sütşurup’un ‘mide bulandıran, çirkin şeyler’ diye ima ettiği şuydu: Mustafa Sandal’a borç olarak 100 bin TL vermiş, geri alamamıştı. Bu sırada pop yıldızının bir arkadaşına attığı şu mesaj eline geçmişti: “Ayrılacağım, ama önce borcunu bir ödeyeyim.”

Sandal iddianın ortaya çıkmasının ardından önce borcu ödedi ardından sevgilisine konuşma yasağı aldırttı. Çift hakkında 3 ay önce “Barışmak üzereler” haberleri çıktı. Taraflar “Bir daha asla” diye kesin konuştu. Şu an çok mutlular. Birlikte yaz tatiline çıkma hazırlıkları yapıyorlar.