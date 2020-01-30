Onur Binay/posta.com.tr

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve ABD kolluk kuvvetleri, iOS ve Android şifrelemesine çok önem veriyor. Akıllı telefon verileri teröristler, kitlesel zarar veren kişiler ve hatta suçlular hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Yetkililer soruşturmaları düzgün bir şekilde yürütürlerse, bu veriler mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Bu yüzden son zamanlarda ABD hükümeti’nin Apple gibi şirketleri akıllı telefon verilerimize “arka kapı” erişimini devretmeye ikna etmeye çalışan birçok durum yaşandı.

Hükümetin özel verilere kolay erişimi olsa da Apple, çoğunlukla işbirliği yapmayı reddediyor. Ancak kükümet veya akıllı telefonun üreticileri yardım almadan, akıllı telefon şifreleme kırmasını iyi yapıyor gibi görünüyor. FBI, bir iPhone 11 Pro Max'i GrayKey olarak adlandırılan bir cihazla kolaylıkla kırabildiğini kamuoyuna aktarmıştı.

Android şifreleme söz konusu olduğunda, iddialara göre araştırmacılar için durumun gün geçtikçe zorlaştığı söyleniyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Fort Worth Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan Dedektif Rex Kiser, iPhone'lar için GrayKey'lerin hala etkili olduğunu ancak Android için her şeyin giderek daha da zorlaştığını söyledi. Kiser'e göre Android telefonları hacklemek, iPhone'ları hacklemekten daha zor.

ABD yönetimi, bir telefonu hacklemek için sadece FBI ile çalışmıyor. Devlet kurumlarının akıllı telefonları kırmak için kiraladığı en önemli şirketlerden biri de Cellebrite.

Şirket, özel bir araca sahip ve bu telefondaki GPS verilerinden sosyal medya uygulamalarına kadar tüm verilere erişebiliyor. Ancak Cellebrite, şu sıralar iPhone'ları kolaylıkla hacklerken Android telefonlarda zorlanıyor ve zaman zaman başarısız oluyor. Örneğin, araç Google Pixel 2 ve Samsung Galaxy S9 gibi cihazlardan herhangi bir sosyal medya, internet taraması veya GPS verisi çıkaramadı . Huawei P20 Pro ise yazılım hiçbir şey elde edemedi.

Vice, “Yeni işletim sistemlerinin bazılarından veri almak diğerlerinden daha zor. Sanırım telefon şirketlerinin birçoğu bu telefonlardan veri almasını zorlaştırmaya çalışıyor.” dedi.

Bu Android telefonlarından birine veya aynı şirketlerden daha yeni telefonlara sahipseniz, telefonunuzun kırılamaz/hacklenemez olduğunu düşünmeyin. Cellebrite'nin aracının çalışmaması, araştırmacıların ihtiyaç duydukları verileri elde edemeyecekleri anlamına gelmiyor. Süreç daha yoğun hale geliyor ve daha fazla zaman, kaynak gerektiriyor. Vice'ın kaynaklarına göre , iPhone 11 Pro Max gibi yepyeni bir telefon bile kırılabilir.

Her iki durumda da, Vice’ın dedikleri çerçevesinde, asıl endişeniz güvenlik ve gizlilikse, Android telefonların iPhone'lara kıyasla daha güvenli bir alternatif olduğu öne sürülüyor. Sonuçta, verilerinizi sadece kolluk kuvvetleri değil: suçlular da aynı araçları kullanarak alabilir.











