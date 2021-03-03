Bir dizi daha ekrana veda edecek

Cuma akşamları TRT1 ekranında 5.sezonu devam etmekte olan başrolünde Bülent İnal'ın oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinin 141. yeni bölümü öncesinde neler yaşanacağı merakla beklenirken yeni bir gelişme yaşandı. Es Film imzalı Payitaht Abdülhamid dizisi, bu sezon sonunda ekrana veda edecek!

Bu hafta 141. bölümü yayınlanacak dizide neler yaşanacak?

Selim Paşa ismini yeniden duyan Abdülhamid, hadiselerin ardındaki sırları bir kez daha çözmeye çalışır. Sultanın İstanbul’a davet ettiği hukukçu Martin Efendi öldürülür. Cinayetin detayını öğrenen Abdülhamid’i bir sürpriz beklemektedir.

Saliha Aliye’nin gerçek yüzünü ortaya çıkartacağını zannederken Aliye’nin tuzağına düşer. Naime’nin gelini olacağına inan Sabuha soluğu sarayda alır. İstediğini elde eden Aliye için artık tek engel ablası Fatma’dır.

Payitaht Abdülhamid 141. bölüm fragmanı



