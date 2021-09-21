Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu
Başrollerinde Ümit Kantarcılar, Sude Zülal Güler ve Selin Işık'ın yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk'ın ekran macerası sona erdi. Koliba Yapım imzalı dizinin veda tarihi de belli oldu.
21 Eylül 2021, Salı 20:39 Son Güncelleme:
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Yönetmenliğini Sadullah Celen'in, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Kazara Aşk hakkında seyircisini üzen bir karar alındı. Koliba Yapım’ın Star TV için çektiği Kazara Aşk dizisi ekrana veda ediyor.
Sadullah Celen’in yönettiği diziyi Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyordu.
Ümit Kantarcılar (Civan), Sude Zülal Güler (Şimal), Selin Işık (Nazlı), Uğur Çavuşoğlu (Tahsin), Servet Pandur (Neval), Sadi Celil Cengiz (Okan), Aycan koptur (Vildan) gibi ünlü isimleri buluşturan proje 13. bölümde final yapıyor.
Dizide ayrıca Burak Tamdoğan (Dursun), Deniz Altan (Aslı), Burakhan Yılmaz (Kenan), Ali Haydar Çataltepe (Miraç), Öykü Candanadam (Emine), Çağdaş Tekin (Levent), Nermin Aslan (Demet), Nalan Örgüt (Meryem), Billur Pınar Yılmaz (Şaziye) rol alıyordu.