Bir dizi daha final yapıyor! 10. bölümde ekrana veda edecek
“Uzak Şehrin Masalı” dizisinin ardından başrolünü Leyla Feray ile Aras Aydın’ın paylaştığı “İkimizin Sırrı” için final kararı alındı. Sevilen dizi 10. bölümde ekrana veda ediyor.
28 Eylül 2021, Salı 23:05 Son Güncelleme:
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Televizyon dünyasında peş peşe final haberleri geliyor.
“Uzak Şehrin Masalı” dizisinin ardından bugün de atv’nin dizisinden final haberi geldi.
Üs Yapım imzalı, Özen Yula’nın kaleme aldığı ve Cem Akyoldaş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu İkimizin Sırrı final yapıyor.
Başrolünü Leyla Feray ile Aras Aydın’ın paylaştığı dizi 10. bölümde ekrana veda edecek.
İkimizin Sırrı konusu!
Eşini geçirdiği kazada kaybeden kadının hayat hikayesi konu ediniliyor. Kadın küçük kızını tek başına büyütmeye başlar fakat kızının hastalığı ile yıkılır. Beyninde tümör olduğunu öğrenir.
Kızının tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla anlaşmalı bir evlilik yapmaya karar verir. Adamla gizlice sözleşme imzalar fakat her şey planladığı gibi gitmez.