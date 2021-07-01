Bir dizi daha final yapıyor! Tarih belli oldu
Farklı konusu ve konuk oyuncularıyla ekranın dikkat çeken dizilerinden biri olan Menajerimi Ara için final kararı alındı. Menajerimi Ara dizisi, 46. bölümüyle ekrana veda edecek.
01 Temmuz 2021, Perşembe 19:40 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Barış Falay'ın yer aldığı, menajerler ile oyuncuların hikayesini anlatan Menajerimi Ara dizisi, reytinglerdeki düşüşünü önleyemedi. Dizi için final kararı verildi. Son olarak 43. bölümü yayınlanan Menajerimi Ara'nın final tarihi de belli oldu.
27 Haziran Pazar günü 43. bölümüyle ekrana gelen dizi, 46. bölümüyle ekrana veda edecek. Final tarihi 18 Temmuz olacak.