Bir dizi daha final yapıyor! Tarih belli oldu

Başrollerinde Ahsen Eroğlu ve Barış Falay'ın yer aldığı, menajerler ile oyuncuların hikayesini anlatan Menajerimi Ara dizisi, reytinglerdeki düşüşünü önleyemedi. Dizi için final kararı verildi. Son olarak 43. bölümü yayınlanan Menajerimi Ara'nın final tarihi de belli oldu.

27 Haziran Pazar günü 43. bölümüyle ekrana gelen dizi, 46. bölümüyle ekrana veda edecek. Final tarihi 18 Temmuz olacak.