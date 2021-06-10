Magazin Bir dizi için daha final kararı alındı

Bir dizi için daha final kararı alındı

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Bir dizi için daha final kararı alındı

Star TV'nin sevilen dizisi için final kararı alındı. 1441 Productions'ın yapımını üstlendiği sevilen dizisi Akrep, 26. bölümüyle ekrana veda edecek.

10 Haziran 2021, Perşembe 20:33 Son Güncelleme:
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Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Esila Umut'un paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Akrep için veda vakti geldi. 1441 Productions'ın yapımını üstlendiği Akrep, önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 26. bölümü ile veda edecek.


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