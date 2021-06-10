Bir dizi için daha final kararı alındı

Başrollerini Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Esila Umut'un paylaştığı Star TV'nin sevilen dizisi Akrep için veda vakti geldi. 1441 Productions'ın yapımını üstlendiği Akrep, önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 26. bölümü ile veda edecek.



