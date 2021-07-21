Bir dizi için daha final kararı alındı
Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam gibi isimlerin rol aldığı Kahraman Babam dizisi reytinglerde istenileni karşılayamadı. Kanal, Kahraman Babam dizisi için final kararı aldı.
21 Temmuz 2021, Çarşamba 01:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Show TV'de büyük umutlarla ekran macerasına başlayan Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan ve Toprak Sağlam'ın başrollerini paylaştığı Kahraman Babam dizisi için beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Pazartesi akşamları ekrana getirilen Kahraman Babam dizisi reytinglerde kanalın istediği sonucu elde edemeyince hakkında karar verildi. Dizi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.