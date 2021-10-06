Bir dizi için daha final kararı alındı

Son Yaz dizisinin ardından bir final haberi daha geldi. Bu kez Süreç Film’in Show TV için çektiği İçimizden Biri dizisi için final kararı alındı.

Ersoy Güler’in yazıp yönettiği dizi 6. bölümde ekrana veda edecek. Başrolünü Özge Yağız ve Bora Akkaş’ın paylaştığı dizide Mustafa Avkıran, Renan Bilek, Asuman Dabak ve Derya Alabora gibi usta isimler de rol alıyordu.

26. bölümde veda edecek

Başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan’ın paylaştığı, FOX TV'de yayınlanan 'Son Yaz' dizisi final yapıyor. 03 Medya imzalı dizinin 26. bölümde ekrana veda edeceği açıklandı.

Geçen sezon İzmir’de çekilen dizi bu sezon Rize sahneleriyle başlamış ve İstanbul’a taşınmıştı.

Yayın günü de cumartesi olarak değiştirilen iddialı proje beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadı.

Dizi ekibine final kararı iletilirken sosyal medyada yapılan paylaşımda “Bir sabah güneşi ile Ege’de başlayan Son Yaz yolculuğumuz, sizlerle gerçek bir evrene dönüşürken bizi her daim baş tacı ettiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. 26. bölüm itibarıyla hikayemizi sonlandırırken, hep güzel anılarınızda kalacağımıza eminiz. Unutmayın anahtar hala saksının altında. Selametle...” ifadelerine yer verildi.