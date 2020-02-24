Bir DM mesajı ortalığı karıştırdı

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Instagram DM’den bir takipçisine şu sözlerle çıkıştı: “Fake hesaplar çok sıkmadı mı? Nedir bu sizdeki bu Aleyna kıskançlığı anlamıyorum! Önce Demet denen teyze, şimdi Aynur Aydın. Çok komiksiniz. Aleyna hiçbirinizi takmıyor. İstediğiniz kadar yazın, karalayın. Başarıya devam, siz de kudurmaya devam.” Takipçi, DM mesajını ifşa etti. Sosyal medyada hızla yayılan bu sözler Demet Akalın’a iletildi.

Pop yıldızı şöyle tweet attı: “Teyze mi? Kendisi nedir anlamadım. Aleyna’nın bundan haberi var mı acaba?” Hep şarkıcı olmak istediğini belirten 41 yaşındaki Havva Öztel, birçok pop yıldızından genç olduğunu da daha önceki bir paylaşımında belirtmişti. Yaş kompleksi olmayan Demet Akalın ise yakında 48’e girecek.

Annesini uyardı

Daha önce Demet Akalın ile Hande Yener’e ‘ablalar’ diye seslenen, sonra onlardan özür dileyen Aleyna Tilki annesinin bu mesajından hiç hoşlanmadı. Annesini “Lütfen babamdan sonra bir de sen polemik çıkarma. Sonra ben zor durumda kalıyorum” diye uyardı.

Aleyna’nın babası Mehmet Tilki de kızını eleştiren şarkıcı Aynur Aydın’a sosyal medya hesabından şöyle seslenmişti: “Aleyna’nın klibindeki ayısı kadar ünlü olamayıp, kızımın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan, gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye buradan selamlar.”

Aynur Aydın da, Mehmet Tilki’ye “Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama bu, Tilki Ailesi’ne yakışan bir hareket” cevabını vermişti.