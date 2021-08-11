Magazin Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü isim 4.kez evlendi

Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü isim 4.kez evlendi

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Bir döneme damga vurmuştu! Ünlü isim 4.kez evlendi

90’lı yıllara damga vuran Ozan Orhon, uzun zamandır birliktelik yaşadığı Selcan Demirci ile dünya evine girdi. Çiftin düğünü aile arasında gerçekleşti.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 16:56 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Ozan Orhon, 4. kez nikah masasına oturdu. Orhon, aradığı mutluluğu kabin memuru Selcan Demirci'de buldu. Aile arasında gerçekleşen nikah törenine az sayıda davetli katıldı. Çiftin bu mutlu günlerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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