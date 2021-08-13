Magazin Bir dönemin çocuk oyuncusuydu! Şimdi anne oldu, işte son hali

Bir dönemin çocuk oyuncusuydu! Şimdi anne oldu, işte son hali

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Bir dönemin çocuk oyuncusuydu! Şimdi anne oldu, işte son hali

'En Son Babalar Duyar' dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Özkan geçtiğimiz temmuz ayında annelik heyecanı yaşamıştı. Jale Özkan şimdi ise bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

13 Ağustos 2021, Cuma 16:02 Son Güncelleme:
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Türk televizyon tarihine adını yazdıran diziler arasında yer alan En Son Babalar Duyar adlı komedi dizisinde canlandırdığı "Ceren" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Jale Özkan, geçtiğimiz ay bebeğini kucağına aldı. 8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile hayatını birleştiren oyuncu ilk kez annelik heyecanı yaşadı.

Geçtiğimiz ay anne olan Özkan bebeğinin fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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