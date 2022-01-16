Bir ev kaç beğeni eder?

Çevrimiçi hesaplardaki paylaşımlar, bugün banka hesabındaki para kadar değerli konuma geldi. Hesaplar değerlendikçe, para yerine geçebiliyor. Örneğin TikTok’ta her 1000 izlenme, bugün 55 kuruş değerinde. Instagram’da 5 bin takipçiye erişmek, reklam içerikli paylaşımlardan 340 dolar kazanabilmek anlamına geliyor. İngiliz çatı onarım şirketi, Roofing Megastore, evdeki ihtiyaçların takipçi ve beğeni cinsinden değerini hesapladı.

TÜM EVİ YENİLEMEK: 95 bin dolar TikTok’ta en az 3 milyar 52 milyon izlenme ya da YouTube’da en az 12.2 milyon izlenme veya Instagram’da en az 1.4 milyon takipçi gerekiyor.

MUTFAK YENİLEMEK: 15 bin 800 dolar Instagram’da 230 bin takipçili bir hesap veya TikTok’ta en az 500 milyon izlenme ya da YouTube’da en az 2 milyon izlenmeye erişmiş olmak gerekiyor.

SOKAK KAPISI: 595 dolar YouTube’da 75 bin 652 izlenme veya Instagram’da 8 bin 700 takipçi ya da TikTok’ta 18.9 milyon izlenme oranını yakalamak bu gideri karşılamaya yetiyor.

BANYOYU DEĞİŞTİRMEK: 7 bin 500 dolar TikTok’ta 239 milyon, YouTube’da 956 bin izlenme veya 110 bin takipçili Instagram hesabına sahip olmak bu masrafı çıkarmaya denk.

BAHÇE/BALKON ZEMİNİ: 3 bin 555 dolar 52 bin Instagram takipçisi, 452 bin YouTube izlenmesi veya 113 milyon TikTok izlenmesini yakalamak, zeminin giderlerini karşılıyor.

ÇİFT KANATLI BAHÇE KAPISI: 7 bin 500 dolar TikTok’ta 241.3 milyon izlenme veya YouTube’da 965 bin 217 izlenme ya da Instagram’da 111 bin takipçiye ulaşmış olmak yetiyor.

ÇİM YENİLEME: 1200 dolar 17 bin 500 Instagram takipçisi veya TikTok’ta 38 milyon izlenme oranı veya YouTube’da 152 bin izlenme oranını yakalamak gerekiyor.