Bir evladın en zor anı! Babasının cansız bedenini buldu

Olay, Alaşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif Zeybek, tek başına yaşayan babası Himmet Zeybek (76) için odun getirdiği sırada evin kilitli olmadığını fark etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Eve girdiğinde babası Himmet Zeybek'e seslenen Arif Zeybek, babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Himmet Zeybek'in cansız bedeni evden çıkartılarak ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine morga kaldırıldı. Yakacak odun ve kömür getirmek için babası Himmet Zeybek'in evine geldiğini söyleyen oğlu Arif Zeybek, babasının cansız bedeniyle karşılaşması sonrası polise haber verdiğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA (İHA)



