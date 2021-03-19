ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Joseph Davis isimli adam, bir çöpçatanlık uygulaması üzerinden tanıştığı iki kadını dolandırdı. Davis, sevgilisinin yüzüğünü çalarak başka bir kadınla nişanlandı. Garip aşk hikayesi, 48 yaşındaki Joseph'in "Joe Brown" ve "Marcus Brown" adıyla uygulamaya kayıt olmasıyla başladı. Joseph, 2015 ve 2016'da uygulama üzerinden iki kadınla tanıştı. Joseph, Orange City'de yaşayan iki kadınla da ilişkisini gizli şekilde sürdürürken, kadınlar adamın gerçek kimliğinin yıllar boyunca farkına varmadı.

FACEBOOK FOTOĞRAFI ELE VERDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, Davis'in biriyle nişanlı olduğunu seneler sonra fark eden sevgilisi, Facebook'tan adamın nişanlandığı kişinin hesabını buldu. Fotoğraflara bakarken, kadının aslında kendisine ait önceki evliliğinden kalan yüzüğü taktığını görünce şaşkına döndü.

44 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Evindeki mücevher kutusunu kontrol eden kadın, yüzükle birlikte birkaç parça daha değerli mücevherin çalındığını fark etti. Çalınan eşyaların toplam değerinin 6 bin 270 dolar (yaklaşık 44 bin TL) olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: Volusia Şerif Ofisi

İKİ KADIN DA POLİSE GİTTİ

Kadın, Davis'in nişanlandığı kişiyle iletişime geçip olayı anlatarak mücevherlerinin bir kısmını geri aldı. Davis'in nişanlısı da kandırıldığını anladığında, iki kadın da adamı polise şikayet etmeye karar verdi. Davis'in nişanlısı, şikayetinde adamın bilgisayarını ve mücevherlerini çalıp kayıplara karıştığını söyledi.

'SEVGİLİSİNİN EVİNE' TAŞINMASINI SÖYLEMİŞ

Ayrıca Davis'in kendisini diğer kadın işteyken evine götürerek evin kendisine ait olduğunu ve birlikte buraya taşınabileceklerini söylediğini anlattı. Nişanlı kadın, taşınmaya karar verip tüm eşyalarını topladığındaysa Davis'in kira anlaşmasında sorun çıktığını ve taşınamayacaklarını söylediğini belirtti.

DOLANDIRICI KAYIPLARA KARIŞTI

Polis Davis'in Oregon ve Kuzey Karolina eyaletlerinde sabıkalı olduğu ve şu anda hakkında tutuklama emri bulunduğunu belirtti. Davis evrakta sahtecilik, aile içi şiddet, sahte kimlik taşıma ve uyuşturucu bulundurma suçlarından tutuklanmıştı.







