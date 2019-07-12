Bir garip olay! Hakim mahkemede karşısına çıkan kişiyi görünce...

Olay, geçen yılın Şubat ayında, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet K. (34), 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Ç.'yi (26) konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü.

Aslı Ç.'y'e kendisini aldatıp, aldatmadığını soran Ahmet K., tartışmaya başladı. Bu sırada pompalı tüfeği çıkaran Ahmet K., Aslı Ç.'yi sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götürülen Ahmet K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ahmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet K. hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AYNI İSİMDE BAŞKA TUTUKLU GETİRİLDİ

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sanık Ahmet K.'nın duruşmasında, ilginç bir olay da yaşandı. Duruşmaya, cezaevinden aynı isimli başka sanığın getirildiği anlaşılınca yargılama, Ahmet K.'nın gıyabında yapıldı. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu ile müşteki Aslı Ç'nin avukatı Çağla Yiğit, mahkeme salonunda hazır bulundu. Aslı Çıkıkçı ise duruşmaya katılmadı.

Avukat Çağla Yiğit, önceki duruşmada verdikleri ifadeyi tekrarlayarak, sanık Ahmet K'nın cezalandırılmasını istedi.

Avukat Hakan Gündoğdu ise müvekkilinin 20 aydır tutuklu bulunduğunu, kapalı cezaevinde 2026 yılına kadar başka suçtan cezası olduğunu ve bu suç dolayısıyla tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet K.'nın tutukluluk halinin devamına, müşteki Aslı Ç.'de organ ya da işlev kaybın olup, olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.