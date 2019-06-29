ABD Donanmasına ait USS ’Carney’ isimli DDG 64 Borda numaralı füze destroyeri Marmara Denizi’nde İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Amerikan askerinin olduğu gözlendi. Geminin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz’e açıldı.

Dün de ABD Donanmasının hızlı ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz’e açılmıştı. Bugünde füze destroyeri Karadeniz’e geçmiş oldu. ABD, Karadeniz’de askeri gemi sayısını 2’ye çıkartmış oldu. ABD Donanması resmi twitter hesabında bölgedeki deniz istikrarını arttırmak için gemilerin Karadeniz’e gönderildi bilgisi paylaşıldı.

DHA