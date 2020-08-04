Bir günde milyoner olan madenci bir tanzanit taşı daha buldu

The Citizen gazetesinin haberine göre, haziran ayında çıkardığı 9 ve 5 kiloluk iki tanzanit taşını yaklaşık 3,4 milyon dolara satarak zengin olan küçük maden işletmecisi Laizer, son olarak çıkardığı 6 kiloluk taşı da devlete 2 milyon dolara sattı.

Ülkenin kuzeyindeki Simanjiro bölgesinde madencilik yapan Laizer, peş peşe yaptığı keşiflerle bölgedeki diğer madencileri de şaşkınlığa uğrattı.

Sadece Tanzanya'da bulunan ve nadir olarak çıkarılabilen tanzanit taşı, ziynet eşyası yapımında kullanılıyor.

Laizer’den önce şimdiye kadar ülkede bulunan en büyük tanzanit taşı 3.3 kilogramdı.

Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor. Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği belirtiliyor.

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