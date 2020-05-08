Endonezyalı teknoloji şirketi Tokopedia’ın dosyalarını ele geçiren bir hacker, Microsoft’un GitHub’daki özel dosyalarından 63.2GB büyüklüğünde kaynak kodu ele geçirdiğini açıkladı. Microsoft’un kaynak kodlarını ele geçiren hacker, kanıt olarak ise birkaç tane ekran görüntüsü yayınladı.

Kaynak kodlarının Azure, Office ve Windows’un kaynak kodları olduğu söyleniyor. Hackerın elinde Microsoft’un başka hangi hizmetlerinin kaynak kodlarının olduğu belli değil.

Saldırının boyutuna rağmen, şirketin birçok sırrının sızdırılmış olması muhtemel değil. Microsoft'un GitHub'daki depoları, özel olsa bile sık sık herkese açık olması için tasarlandı.



