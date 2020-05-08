Bir Hacker, GitHub'dan 63.2 GB’lık microsoft kaynak kodu aldığını iddia ediyor
Bir hacker, Microsoft'un özel GitHub depolarından 63.2 GB'lık bölüm aldığını iddia etti. Hacker'ın çaldığı dosyaların Microsoft’a ait olduğu, konunun uzmanları tarafından da onaylandı. Onur Binay/posta.com.tr
08 Mayıs 2020, Cuma 12:04 Son Güncelleme:
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Endonezyalı teknoloji şirketi Tokopedia’ın dosyalarını ele geçiren bir hacker, Microsoft’un GitHub’daki özel dosyalarından 63.2GB büyüklüğünde kaynak kodu ele geçirdiğini açıkladı. Microsoft’un kaynak kodlarını ele geçiren hacker, kanıt olarak ise birkaç tane ekran görüntüsü yayınladı.
Kaynak kodlarının Azure, Office ve Windows’un kaynak kodları olduğu söyleniyor. Hackerın elinde Microsoft’un başka hangi hizmetlerinin kaynak kodlarının olduğu belli değil.
Saldırının boyutuna rağmen, şirketin birçok sırrının sızdırılmış olması muhtemel değil. Microsoft'un GitHub'daki depoları, özel olsa bile sık sık herkese açık olması için tasarlandı.
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