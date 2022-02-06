Bir hafta süren ihtişamlı kraliyet düğünü
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Brunei Sultanı Bolkiah’ın kızı Fadzillah Lubabul, Iraklı El Haşimi ile bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle evlendi. Gelinin kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.
06 Şubat 2022, Pazar 15:04 Son Güncelleme:
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Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızı ve El Haşimi’nin bir hafta süren görkemli düğün herkesin beğenisi kazandı. Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Sultan Bolkiah'ın kızı Prenses Fadzillah Lubabul, kraliyet sarayı Istana Nurul Iman'da düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünyaevine girdi.
ABARTILI TAKILAR
Geçen yıl aralık ayında duyurulan düğünde Prenses Fadzillah Lubabul'un çok sayıda kıyafet değiştirmesi ve abartılı takıları da herkesin dikkatini çekti.
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