Bir haftada 13. sıraya yükseldi! Bakan Koca o ili açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.
08 Ağustos 2021, Pazar 23:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirdi.
Koca, şunları kaydetti:
"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1424457967139688449