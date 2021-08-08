Türkiye Bir haftada 13. sıraya yükseldi! Bakan Koca o ili açıkladı

Bir haftada 13. sıraya yükseldi! Bakan Koca o ili açıkladı

Türkiye

Bir haftada 13. sıraya yükseldi! Bakan Koca o ili açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istedi.

08 Ağustos 2021, Pazar 23:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Hakkari'nin aşılanma oranında sadece bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Koca, şunları kaydetti:

"Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı."

AA

İlgili Haberler
8 Ağustos korona tablosu! Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Mücadelenizi çok sevdik kızlar
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyayı yaşanmaz hâle getirenler belli
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yangını tahmin eden teknolojiler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yangın tartışmaları
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hep birlikte mücadele edeceğiz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Banu Şen
Siz Çeşme'yi sadece turizm cenneti mi bilirdiniz? Çeşme'den artık sakız damlıyor
Banu Şen
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika.. Korku dolu anlar! Apartmana yıldırım düştü