Gaziantep'te ilaç yazdırmak için Nüket Alevli Ersoy Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.İ., aile hekimi İrfan Gözek raporlu olduğu için Doktor Mustafa Talat Bayram’a ilaçlarını yazdırmak istedi. İddiaya göre Bayram’ın kimlik istediği A.İ., doktora saldırdı. Diğre sağlık personelinin araya girmesiyle kurtulan Bayram, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri ise A.İ.’yi gözaltına aldı. Tedaviye alınan Doktor Mustafa Talat Bayram’a 5 gün iş göremez raporu verildi.

ÖNCE MASAYA SONRA BANA VURDU'

Doktor Mustafa Talat Bayram, A.İ.’nin kendi hastası olmadığını belirtip kimlik istediğini dile getirerek, "İstediği ilaç ile dosyasındaki ilaç arasında uyumsuzluk vardı. Hasta benim hastam olmadığı için kimliğini istedim. Önce 'Yok' dedi, sonra arabadan alıp geleceğini söyledi. 'Kimlik doğru ise ilacını yazayım' dedim, o sırada önce masaya vurdu sonra beni darbetti" dedi.

BİR HAFTADA 3’ÜNCÜ SALDIRI

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak saldırıya uğrayan doktoru hastanede ziyaret etti. Kazak, son günlerde kentte sağlıkta şiddet olaylarının arttığını belirterek,1 haftada 3´üncü vaka olduğunu söyledi.

DHA



