Futbol Bir hakem koronavirüse yakalandı

Bir hakem koronavirüse yakalandı

Futbol

Bir hakem koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

19 Şubat 2021, Cuma 16:59 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" denildi.


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