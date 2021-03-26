Dünya Bir iddia daha: Salgının böyle başladığına inanmıyorum

Bir iddia daha: Salgının böyle başladığına inanmıyorum

Dünya

Bir iddia daha: Salgının böyle başladığına inanmıyorum

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eski Direktörü Robert Redfield, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) orijininin Çin’deki bir laboratuvar olduğunu savundu.

26 Mart 2021, Cuma 18:33 Son Güncelleme:
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Donald Trump döneminde CDC Direktörlüğü yapan Redfield, CNN televizyonuna Kovid-19 salgını konusunda bir mülakat verdi. Kovid-19’un başlangıç noktasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Redfield, "Laboratuvarda üzerinde çalışılan patojenlerin, laboratuvar çalışanlarına bulaşması az görülen bir durum değil." ifadesini kullandı. Redfield, "Ortada virüsün Çin’deki bir laboratuvardan çıktığına dair net bir kanıt yok ancak benim görüşüm bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgının böyle başladığına inanmıyorum"

Vuhan Viroloji Enstitüsünün iddia ettiği gibi yarasadan bulaşması durumunda virüsün insandan insana bulaşmasının biyolojik açıdan anlamlı olmadığını dile getiren Redfield, "Ben Kovid-19’un bir yarasadan insana bulaştığına ve salgının böyle başladığına inanmıyorum." ifadesini kullandı. Redfield, nihai kararı verecek mercinin de bilim insanları olduğunu sözlerine ekledi.

AA

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