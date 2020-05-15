Bir il daha eklendi! Maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen iller

Corona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurullları tarafından yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Havaların ısınması ve atılan normalleşme adımlarının ardından Anadolu'da birçok şehirde sosyal mesafelerin hiçe sayıldığı görüntülerin ardından birçok ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Son olarak Kırklareli Valiliği tarafından alınan karar ile şehirde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. İşte maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller...

Corona virüs tedbirleri kapsamında bazı şehirlerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Türkiye'de 15 şehirde başlayan maskesiz sokağa çıkma yasağı kararları İl Hıfzıssıhha Kurullları tarafından alındı. Havaların ısınması ile birlikte birçok kentte cadde ve sokaklar normal zamanlardakinden daha fazla kalabalık olmaya başlayınca birtakım önlemler alınmaya başladı. Bu önlemler kapsamında 15 şehirde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller...

Maskesiz sokağa çıkma getirilen iller

Adıyaman, Afyonkarahisar, Kırklareli, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Sakarya, Rize ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 11 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.





Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında, Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği, ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.

Açıklamada, daha önce alınan kararlar doğrultusunda kişisel koruyucu önlemlerin önemi vurgulanarak, sağlık kurumu, eczane, pazar yeri, toplu ulaşım, alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, taksiler gibi çeşitli kapalı alanlara maske takarak girilebileceğinin uygun görüldüğü anımsatıldı.

Gelinen süreçte açık alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeyi koruma kuralına yeterince riayet etmedikleri görüldüğü aktarılan açıklamada, "Tüm eski tedbirlere ilave olarak 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın açık alanlar dahil olmak üzere konutlarından çıktıktan sonra maske takmaları zorunludur." denildi.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği kaydedildi.







