Türkiye Bir ilçe seferber oldu! 3 yaşındaki Müslüme her yerde aranıyor

Bir ilçe seferber oldu! 3 yaşındaki Müslüme her yerde aranıyor

Türkiye

Bir ilçe seferber oldu! 3 yaşındaki Müslüme her yerde aranıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

11 Kasım 2021, Perşembe 20:28 Son Güncelleme:
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Karaman'dan, dün kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

Çevrede arama yapan aile kızlarına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.

Soner AYDIN/GÜLNAR (Mersin) (DHA)

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