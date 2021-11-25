Türkiye Bir ilçe seferber oldu! Her yerde aranıyor

Bir ilçe seferber oldu! Her yerde aranıyor

Türkiye

Bir ilçe seferber oldu! Her yerde aranıyor

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından 25 yaşındaki Bircan Öden, dün akşamdan beri ortadan kayboldu. Polis, Öden'i bulmak için çalışma başlattı.

25 Kasım 2021, Perşembe 18:11 Son Güncelleme:
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Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamıyor. 

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.

Uğur Samet AVCI/Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL (DHA)

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