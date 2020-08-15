Türkiye Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Türkiye

Bir ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Bursa’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 20:14 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu. Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir." Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi.


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AA

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