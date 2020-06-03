Bir ilde daha sokakta maske zorunlu oldu
Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok ilde sokağa maskesiz çıkış yasaklandı. O illere bir yenisi daha eklendi. Artvin'de de sokakta maske kullanımı zorunlu hale geldi.
03 Haziran 2020, Çarşamba 17:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.