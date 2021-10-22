Türkiye Bir ilginç uygulama: Aşısızların isimlerini cami hoparlöründen okudular

Bir ilginç uygulama: Aşısızların isimlerini cami hoparlöründen okudular

Türkiye

Bir ilginç uygulama: Aşısızların isimlerini cami hoparlöründen okudular

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs aşılarına teşvik için ilginç bir uygulama başlattı. Covid-19'a karşı aşılamada turuncu kategoride bulunan şehirde oluşturulan ekipler mahalle ve köyleri tek tek gezerek cami hoparlörlerinden aşısızların isimleri okuyarak çağrıda bulunuyor.

22 Ekim 2021, Cuma 10:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi sürerken bir ilginç haber de Muş'tan geldi. Yüzde 56.9 oranı ile Türkiye'de en az aşı uygulanan 4. şehir olan Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü yeni bir aşı çalışması için kolları sıvadı. Başlatılan uyuglamada oluşturulan mobil ekipler mahalle ve köyleri tek tek geziyor. Ekipler gittikleri yerlerde camilerin hoparlörlerinden aşı olmayan ya da 2 doz aşısı tamamlanmayan kişilerin isimlerini tek tek okuyarak çağrıda bulunuyor. İsimleri okunanlar ise kurulan standlara giderek aşılarını oluyor.



'AŞILARI TAMAMLAMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kentte 20 mobil ekip ile hizmet verdiklerini belirten Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, kırsaldaki halka hizmet götürdüklerini söyledi. Cansever, "Köylerimize gidiyoruz. Camilerden özellikle isim isim anons ederek, vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz sonrasında ev ev, kapı kapı gezerek aşı olmak isteyenlere bu hizmeti götürüyoruz" dedi. 

Zor süreç yaşadıklarını belirten Cansever, "Sabahın ilk ışıklarında yola çıkmamız gerekiyor. Mezralarımız, köylerimiz bazen çok uzak olabiliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, akşam evlerimize çok geç döndüğümüz zamanlar oluyor ama ilimizin mavi kategoriye geçebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

‘CAMİDEN İSMİM ANONS EDİLDİ'

Köy camisinden ismi anons edilen Gökhan Güven ise "Birinci doz aşımı olmuştum. Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi. 

İkinci aşısını yaptırmayı unutan ve camiden ismi anons edilen Yusuf Okşaş da "İkinci doz aşımı olmayı unutmuştum. Camiden ismimi anons ettiler, ben de geldim. Sağlık çalışanlarımız buradaydı. Böylelikle ikinci doz aşımı da oldum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhammed Sami MARAL / DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Bu mağazada 14 dil konuşuluyor
Hakan Çelik
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Rauf Tamer
Birikmiş notlar
Rauf Tamer
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ekmek almak için girdiği fırından telefon çalıp çıktı