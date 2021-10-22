Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesi sürerken bir ilginç haber de Muş'tan geldi. Yüzde 56.9 oranı ile Türkiye'de en az aşı uygulanan 4. şehir olan Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü yeni bir aşı çalışması için kolları sıvadı. Başlatılan uyuglamada oluşturulan mobil ekipler mahalle ve köyleri tek tek geziyor. Ekipler gittikleri yerlerde camilerin hoparlörlerinden aşı olmayan ya da 2 doz aşısı tamamlanmayan kişilerin isimlerini tek tek okuyarak çağrıda bulunuyor. İsimleri okunanlar ise kurulan standlara giderek aşılarını oluyor.









'AŞILARI TAMAMLAMAYA DAVET EDİYORUZ'

Kentte 20 mobil ekip ile hizmet verdiklerini belirten Muş Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi'nde görevli ebe Sabahat Moralılar Cansever, kırsaldaki halka hizmet götürdüklerini söyledi. Cansever, "Köylerimize gidiyoruz. Camilerden özellikle isim isim anons ederek, vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet ediyoruz sonrasında ev ev, kapı kapı gezerek aşı olmak isteyenlere bu hizmeti götürüyoruz" dedi.

Zor süreç yaşadıklarını belirten Cansever, "Sabahın ilk ışıklarında yola çıkmamız gerekiyor. Mezralarımız, köylerimiz bazen çok uzak olabiliyor. Sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, akşam evlerimize çok geç döndüğümüz zamanlar oluyor ama ilimizin mavi kategoriye geçebilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradan da bütün vatandaşlarımızı olmamışlarsa ilk dozlarını, zamanı gelmişse ikinci doz aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

‘CAMİDEN İSMİM ANONS EDİLDİ'

Köy camisinden ismi anons edilen Gökhan Güven ise "Birinci doz aşımı olmuştum. Camiden ismim anons edilince geldim ve ikinci doz aşımı yaptırdım. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

İkinci aşısını yaptırmayı unutan ve camiden ismi anons edilen Yusuf Okşaş da "İkinci doz aşımı olmayı unutmuştum. Camiden ismimi anons ettiler, ben de geldim. Sağlık çalışanlarımız buradaydı. Böylelikle ikinci doz aşımı da oldum. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhammed Sami MARAL / DHA