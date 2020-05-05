Bir ilham perisi olarak Jennifer Lopez

50 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez, 119 milyon takipçisine corona virüs sebebiyle morallerini bozmamalarını, başlarını hep dik tutmalarını öğütledi. Bu belirsiz zamanlarda düşünmenin ve şükretmenin önemli olduğunu söyleyen Lopez, bu nasihatlarını pozitif fotoğraflarıyla da güçlendirdi.

Jennifer Lopez yeni fotoğraflarında, A kesim eteği içinde uçuyor gibi görünüyor. Atlamalar sırasında mükemmel dansçı vücudunu bir kez daha gözler önüne seren yıldız, kollarını ve bacaklarını en üst düzey zarafetle uzatıyor.

Ünlü yıldızın Instagram mesajı ise şöyle:

Bu zamanda düşmek, her şeyin yanlış gittiğini düşünmek, neye sahip olmadığımızı görmek ve cevaplarını bilmediğimiz sorular sormak çok kolay... Ben gözlerimi açar açmaz minnettar olduğum üç şeyi söylemeyi alışkanlık haline getirdim. Geceleri ise yatakta yatarken o güne dair iyi olan üç şeyi yüksek sesle söylüyorum. Bunlar her şey olabilir... Söylediğim her şeyi her gece değiştirmeye çalışıyorum, böylece her gün aynı kalmıyorlar. Pozitif kalın, güvende kalın. Sizi seviyorum, hepinizi özledim... Yakında tekrar birlikte olacağız.

Jennifer Lopez'in hem hayranları hem de en az onun kadar ünlü olan takipçileri post'a binlerce yorum bıraktı.

Örneğin Kourtney Kardashian, 'minnettar olduğunuz üç şeyi söyleyin' fikrinin kendisine ilham verdiğini itiraf etti. Kardashian, "Eskiden ben de bunu yapardım! Tekrar başlamam için iyi bir hatırlatma oldu" diye yazdı.



