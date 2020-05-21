Türkiye Bir ilimiz diken üstünde! Kargo şirketinin 10 çalışanında corona virüs tespit edildi

Bir ilimiz diken üstünde! Kargo şirketinin 10 çalışanında corona virüs tespit edildi

Türkiye

Bir ilimiz diken üstünde! Kargo şirketinin 10 çalışanında corona virüs tespit edildi

Kayseri'de, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin 10 çalışanında corona virüs tespit edildi. 50 çalışan karantinaya alındı.

21 Mayıs 2020, Perşembe 09:52 Son Güncelleme:
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Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren ünlü bir kargo şirketinin 10 çalışanında Corona virüs tespit edildi. Olayın ardından 50 çalışan karantina altına alındı.

Kayseri'de 10 kargo şirketi çalışanının corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 50 çalışan karantina altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan ünlü bir kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan Corona virüs testi pozitif çıktı.

50 kişi karantinada ﻿﻿﻿

Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

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