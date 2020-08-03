Bir ilimizin Valisi taziyelerin yasaklandığını duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip corona virüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı ise 5 bin 728 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında son 3 günde yeni hasta sayısının arttığı illerde zatürre oranının aynı kaldığını, ülke genelinde ağır hasta sayısının kontrol altında göründüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 247 test yapıldı, 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti.

978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 885 bin 916, vaka sayısı 232 bin 856, vefat sayısı 5 bin 728 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 olarak belirlendi.

Mersin'de yasak

Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı. Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi.

Kovid-19 ile mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için tedbirlere uyulmasının önemi belirtilen açıklamada, "Toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır." şeklinde anons yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtildi.

Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç, belirti gösterenler ile temaslı kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin ikametlerde izlenmesine, tedavilerinin de yine evlerinde yapılmasına yönelik tedbir alındığı bildirilen açıklamada, kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi.







