Bir ilişkideki en tehlikeli erkek tipleri

Aşık olmak belki de dünyanın en güzel duygusu. Aşk bizi mutluluktan havalara da uçurabilir, üzüntüden yere de gömebilir. Bu çoğu zaman elimizde olan bir durum değil. Yani kime aşık olacağımıza pek de karar veremiyoruz. Yine de söz konusu romantik bir ilişki olduğu zaman, ruh sağlığımız için bazı erkek tiplerinden uzak durmamızda fayda var. Bir ilişkide son derece tehlikeli olan 4 erkek tipi şöyle...

1- AŞIRI KISKANÇ ERKEK

Erkeğinizin sizi kıskanması bazen sevimli gelebilir. Bu kıskançlığın dozuna bağlı. Yani evden her çıktığınızda sizden rapor istiyorsa, her daim telefonla sizi kontrol ediyorsa, yanınızdaki erkek sineği bile dert ediyorsa, o zaman sorun var demektir. İlişkide kendinizi rahat hissetmelisiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Siz özgür bir insansınız bunu unutmayın.

2- İŞKOLİK ERKEK

İşkolik sevgili demek, ilişkiniz boyunca yalnız kalacağınız anlamına gelir. O sürekli işiyle ilgilenirken siz yalnız başınıza sinemaya gitmek, yemek yemek ve eğlenmek zorunda kalırsınız. Tabi buna eğlence denilebilirse! Sevdiğiniz kişiyle işkolikliği hakkında konuşmalısınız. Kimse bir ilişkide yalnız kalmayı hak etmez. Sizi seviyorsa, zaten zaman yaratacaktır.

3- BAĞLANMAKTAN KORKAN ERKEK

Şimdi biz neyiz? sorunun en çok sorulduğu ilişki türünün değişmez karakteri 'bağlanmaktan korkan erkek'ler mutsuzluktan başka bir şey sunmaz. Bu tip bir erkekle birlikteyseniz, beklentilerden kurtulmalısınız. Kendi hayatınıza odaklanmalısınız. Sizi çok sevdiğini fark ettiğinde zaten bağlanacaktır. Önemli olan onu sıkmamak. Dikkat etmeniz gereken şey ise, bağlanma sorunu aylar geçse de aynı kalıyorsa, size göre bir erkek değildir.

4- ÇAPKIN ERKEK

Sevdiğiniz kişinin çapkın olduğunu fark ettiğinizde hemen uzaklaşın! Hayatınızı 'acaba şimdi hangi kadınla beraber?' sorusunu kendinize sorarak heba edemezsiniz. Bağlılığı ve sadakati hak ediyorsunuz.







