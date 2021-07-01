Bir ilk daha! Protokol imzalandı

Bakan Kasapoğlu, Diyarbakır için bir araya gelindiğine dikkati çekerek. "İmzalayacağımız protokolle Diyarbakır için var olan eserleri geliştireceğiz. Eskiyenleri onaracağız. Eksik olanları da tamamlayacağız. Diyarbakır’ı genç dostu spor dostu yapmaya yönelik önemli bir hamleyi gerçekleştireceğiz" dedi.

Geçen ay Diyarbakır’ın güzel yürekli halkıyla bir araya geldiklerini ve hasret giderdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Onlar da bize gönül kapılarını açtılar. Ziyarette değerlendirmeler yaptık ve bugün bu değerlendirmeleri protokole aktarma aşamasına geldik" ifadelerini kullandı.

"Bizler, Türkiye’yi geçmişi kadar güçlü bir istikbale taşıyacak olan beraberlik ruhuyla hareket etmekteyiz" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Şehirlerimiz için iş birliği yapıyoruz. Gönül birliği yapıyoruz. Şehirlerimiz için gösterdiğimiz çaba bu ülke için. Diyarbakır’ın kaderinin Türkiye’nin kaderi olduğuna inanıyoruz. Anadolu’nun kaderinin Türkiye’nin kaderi olduğuna inanıyoruz.

Dicle’nin, Fırat’ın, Sakarya’nın kuzularının Türkiye’nin umudu, Türkiye’nin istikbali olduğuna inanıyoruz. O yüzden birlikte çalışacağız, üreteceğiz. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, Türkiye’nin kuzularını Fırat’ın kuzularını hiç kimseye yar etmeyeceğiz."

"GENÇLERLE YOLDAŞLIĞIMIZI KİMSE ENGELLEYEMEYECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerle yoldaşlığımızı kimse engelleyemeyecek" dedi. Her zaman hakikatten samimiyetten yana olup gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bizimki kuru laftan ibaret değil. Son 19 yılda Diyarbakır’da neleri gerçekleştirdiğimizi biliyoruz. 19 yıl önce 10 olan tesis sayımız bugün 58, yurtlarımızın kapasitesi 2 bin 200’den 5 bin 500’lere geldi.

Gençlik merkezi yokken bugün 8 tane var. Bu protokolle merkez sayımızı tüm ilçelere yaymış olacağız. Lisanslı sporcu 3 bin 700’den şimdi 140 bin olmuş. Bunu yeterli görüyoruz, çıtayı yukarı taşıyacağız. Diyarbakır gençlerini ,çocuklarını, onların gücünü, enerjisini sporla sanatla kültürle tek tek onlara dokunarak onları destekleyerek, imkanları onlar için seferber ederek çok daha farklı noktalara geleceğiz" açıklamasında bulundu.

"GENÇLİK BİZİM EN BÜYÜK UMUDUMUZ. TÜRKİYE’NİN GENÇLERİ İNSANLIĞIN UMUDU"

"Protokolle birlikte bugün çok önemli bir ilki de gerçekleştirmiş olacağız" diyen Bakan Kasapoğlu, 2019’un "Gönüllülük Yılı" ilan edildiğini hatırlattığı konuşmasını şöyle tamamladı: "Türkiye’nin 4 bir yanında gönüllülük faaliyetlerine destek verme, gönüllü faaliyetlerini artırma noktasında yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla, bakanlıklarla, sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaptık. 2019’u başlangıç kabul ederek gönüllük çalışmalarını desteklemeye devam ettik, ediyoruz. Yerel yönetimler bizim en önemli paydaşımız.

Bugün yine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile bakanlığımız arasında bir gönüllülük protokolüne imza atıyoruz. Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren ’gençgonululler.gov tr’ platformuna Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin de kurumsal üyeliğini bu vesileyle gerçekleştiriyoruz. Protokol kapsamında üniversitelerde gönüllülük dersi alan, gençlik merkezlerimizde bakanlığımızda gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerimiz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz faydalanabilme noktasında avantaj sağlayacaklar.

Bu hem genç hem sporcu dostu belediyecilik anlayışı açısından yeni bir başlangıcı sağlamamız açısından önemli bir konu. İnanıyoruz ki bu süreci Diyarbakır’da başlatıp 81 ilimize tüm ilçelerimize yaymak nasip olsun. Diyarbakır yeni dev adamlar yetiştirecek. Yeni yıldızlar Diyarbakır’dan çıkacak. Yetişecek gençlerimiz ay-yıldızımızı en yükseklerde dalgalandırsınlar. Bizler tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olacağız. Gençlik bizim en büyük umudumuz. Türkiye’nin gençleri insanlığın umudu."

DHA