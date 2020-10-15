- Hay Allah ne yapmalıyım? Biz Sizi Ararız dediler ama ne ses var ne seda. Aslında çok da güzel geçti görüşme ama bir aksilik mi çıktı acaba? Vaz mı geçecekler yoksa! Başka bir işe daha baksam mı acaba beklemek yerine? Genel Müdüre kadar çıktım görüşmeye, olumsuz kanaat olsaydı çıkarmazlardı beni kendisinin yanına değil mi?

- Ama ne görüşmeydi! Sorguya mı çekildim iş görüşmesi mi yaptım belli değil. Zaten almasınlar beni bu şirkete. Böyle görüşme yapıyorlarsa kimbilir işe alınınca ne yaparlar? Yok yok ben başka iş bakayım en iyisi…

- Şimdi bir tarafta ailem diğer tarafta işim. Bu bekleme süreci çok ama çok zor. Keşke anlayabilseler… Daha fazla bekletirler mi acaba? Hatta ararlar mı ki?

Bu cümleler size tanıdık geliyor mu? O halde bu kitap Hilal Mungan tarafından sizin için kaleme alındı.

Dünya ve kendimiz için faydalı üretimlerde bulunmak, artı değer üretmek, çevremiz ve kendimiz için iyi bir hayat inşa etmek en temel arzularımızdan biri. Tam da bu noktada arzularımızı gerçekleştirebileceğimiz alan olarak iş hayatı gözümüze çarpıyor.





Bu zamana değin hem kişisel tecrübelerimizi, hem de çevremizin mülakat deneyimlerini baz alarak iş hayatını algılamaya çalıştık. Kimi zaman eksik kaldı, kimi zaman gözümüzde oldukça fazla büyüttük. Peki tam da bu konuyu işin uzmanından dinlemeye ne dersiniz?

İnsan kaynakları alanında uluslararası bir tecrübeye sahip olan Hilal Mungan, iş hayatıyla ilgili soru işaretlerinizi ortadan kaldırarak meseleyi başka bir boyuttan görmenize olanak sağlayacak yeni bir kitap kaleme aldı: Biz Sizi Ararız!

Türkiye, Çin, Mısır, Hindistan ve İngiltere gibi dünyanın dört yanında insan kaynakları uzmanlığı yapan Mungan, deneyimlerini “Biz Sizi Ararız” kitabı ile okuyucuyla paylaşıyor.





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