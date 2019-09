Bir Instagram hesabının anatomisi: Kıvılcım Ural

Çoğu kişi Kıvılcım Ural’ı, ‘Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler evliliğini bitiren kadın’ olarak tanıdı. Ama aslında o, bu olaylardan çok önce ‘Rüya Raporları’ adında bir albümle karşımıza çıkmıştı.

Sonuçta iki kişinin yürütemediği evlilikte kabak onun başına patladı… Gizli özne Kaan, sessiz sessiz kenarda oturup sigarasını içerken Kıvılcım kendini ifade edebilmek ve aşkına sahip çıkabilmek için magazin programlarına bile çıktı. Ne talihsiz bir hikâye...

Derkeeeen momentum değişti, peri masalı gerçek oldu. Evlendiler ve İlayda Kristal adında bir kızları oldu. Tetikte bekleyen ahlak bekçileri hemen başladı “Yuva yıkanın yuvası olmaaaazz”, “Vah vah evlenmeden hamile kaldı” bilmem ne demeye.

İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Eylem Zirvesi’nde dünyanın gerçek sorunlarına dair koca koca devlet başkanlarına ayar verirken, bizdeki koca koca adamlar ve kadınların derdi uzun süre bu oldu.

SEÇKİN İLE KAVGA VİDEOSU OLSA MİLYONLARCA TIKLANIRDI!

Gelelim Instagram profiline... Her ne kadar aralarda renkler olsa da genel olarak karanlık ve gizemli bir profili var. Profilindeki bazı bölümler tavanlarından örümcek ağları sarkan perili bir eve girmiş gibi hissettiriyor. Profillerimize iç dünyamızı yansıttığımızı düşünürsek biraz depresif olduğunu söyleyebiliriz. Geçenlerde çıkardığı ‘Yıllar Sonra’ şarkısının klibini paylaştığı postu sadece 12 bin küsur kişi tarafından tıklanmış.

Seçkin Piriler’le kavga videosu filan olsa milyonlarca tıklanırdı ama! Biraz emeğe saygı lütfen. Bir bakın bakalım, sanatıyla ne anlatmak istiyor? Klibi ‘The Away Days’ grubunun solisti Can Özen yönetmiş. Instagram profilinin aksine renkli ve hoş bir klip olmuş ama eski albümündeki şarkı sözleri bence bu şarkıya göre çok daha marjinal, orijinal ve doğaldı. Evlilik hayatı ve anne olmak, Kıvılcım’ın sanatçı kişiliğine pek yaramamış gibi, bilemiyorum...

ROCK STAR’I PAMUK ŞEKERE BENZETMİŞ

24 bin 300 kişi tarafından takip ediliyor, 595 kişiyi takip ediyor ve 1011 paylaşımı var. Hemen her gün story paylaşıyor. Hakkında çıkan her olumlu haberi profilinde tek tek ‘öne çıkanlar’ panosuna eklemesi biraz bayağı geldi ama tabii her zaman cool bir duruş sergilemeye çalışmak da dar gelen bir pantolonu giymek gibidir.

Hepsini tek bir yuvarlakta toplamasını öneririm. Profilinde daha çok kız arkadaşlar, kediler, eser miktarda da Kaan Tangöze ve kızı var. Kaan Tangöze’yi öperken paylaştığı bir fotoğrafında kullandığı filtreyle koskoca rock star’ı pamuk şekere benzetmiş. Düğününe gazetecileri çağırıp da tek başına gelinlikle poz vermesini de çok dramatik bulmuştum.

YÜREĞİMİZDEKİ AĞIR METALLERİ ÇIKARALIM

Instagram’da 2013’ten bu yana aktif. Eski şarkıları gibi eski fotoğrafları da daha marjinal. Metal detektörüyle paylaştığı fotoğrafın altına “Yüreğimizdeki ağır metalleri çıkaralım” yazmış.

Bu fotoğrafı, yazısıyla da birleştirerek profilin şampiyonu seçiyorum. Profilinde biraz vakit geçirirseniz Kaan Tangöze’yle olan ilişkisine dünyanın en ünlü gangster çifti ‘Bonnie ve Clyde’ benzetmesini yaptığını anlayabilirsiniz. Onlar birer suçlu olsa da birbirlerine bağlı ve aşık iki insandı.

Kıvılcım da muhtemelen bu yüzden bu benzetmeyi sevmiş olmalı. Kaan’ın üzerinden çıkarmadığı meşhur montunu giyerek “En çok bana yakıştı bu mont” notuyla paylaştığı bir fotoğraf serisi var. Tamam, iyi hoş ama küflendi artık o mont küflendi, 20 yıl oldu!

FUNDA DURU