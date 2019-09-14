Bir Instagram hesabının anatomisi: Nesrin Cavadzade

Posta-Portre’nin bu haftaki konuğu Nesrin Cavadzade. Instagram notu: 8/10

2016’DAN BERİ AÇILAMAYAN SERGİ

Nesrin Cavadzade çoğu kişinin aklında yaptığı işlerden çok gündem yaratan açıklamalarıyla yer ediyor. En son başrolünü oynadığı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’nin galasında “Çirkin erkek seviyorum, yakışıklılar beni ürkütüyor.

Anneannem ‘Erkek dediğin maymundan hallice olur’ derdi” açıklaması kendini çirkin bulan erkeklere umut ışığı oldu. Bu açıklamanın üzerine Instagram’dan birçok erkek, fotoğrafını yollamış. Söylentilere göre de o fotoğraflardan sergi açıp isimleriyle beraber kişileri ifşa edecekmiş.

İFŞA ET!

Şimdi sizi 2016’ya götüreceğim. O dönem de yine Instagram’dan erkeklerin ona uygunsuz fotoğraflar gönderdiğini ve o fotoğraflarla sergi açacağını, o terbiye yoksunu erkekleri tek tek ifşa edeceğini söylemişti. Bunun müthiş bir hareket olacağını düşünmüştüm. Kaç yıl geçti lafı hâlâ ortada dolanıyor ama o gün bugün sergiden eser yok! Sanırım kendisi Instagram’da yarattığı profil kadar cesur biri değil.

CESUR BİR PROFİL

Birçok kişinin paylaşmaya cesaret edemeyeceği fotoğrafları cesurca paylaşıyor. Mahalle baskısını, toplum normlarını yanına bile yaklaştırmıyor. Kasmadan, rahat bir profil yaratmış. Fotoğraflarının altına “Cips poşeti gibisin yüzde 90’ın hava” yazan da var, “Ve Tanrı kadını yarattı” yazan da... O ise kulaklıklarını takmış, en sevdiği şarkıyı açmış, gözleri kapalı dans ediyor gibi...

ARKADAŞ GİBİ ANNE

Ara ara annesiyle de fotoğraflar paylaşıyor. Altına annesi olduğunu yazmasa anlamayacağız. Arkadaş gibi duruyorlar.

Her fırsatta annesinin en büyük dayanağı ve ilham kaynağı olduğunu dile getiriyor. Maşallah, nazar boncuğu.

ZAYN MALİK LÜTFEN ONU DUY!

Brad Pitt’in, fotoğrafçı Ryan Mcginley tarafından çekilen bir fotoğraf serisi var. Müthiş bir seri! Bilmiyorsanız mutlaka bakın. Nesrin Cavadzade de buna kayıtsız kalamamış ki altına ‘Brad’ yazarak o seriden bir fotoğraf paylaşmış. Hadi bu neyse de, şarkıcı Zayn Malik’e kafayı takmış gibi.

Farklı zamanlarda fotoğraflarını paylaşmış. Paylaştığı fotoğrafın altında ‘Bir erkeği bu kadar çekici kılan nedir?’ diye sormak mı dersin, adamı paylaştığı fotoğraflara etiketlemek mi dersin... Her türlü ofsayt hareket mevcut! Odasında Zayn Malik posterleri olduğuna dair şüphelerim var. Hahaha. Neyse umarım onu duyar...

EKMEKLER GLÜTENSİZ Mİ?

Hatırlarsınız geçenlerde estetik yaptırmadığını, değişimini sadece glüteni ve şekeri kesmesine borçlu olduğunu açıklamıştı. Yani bilemiyorum da yemekle paylaştığı son fotoğrafta ekmek tüm asaletiyle tabakta duruyor.

Makarna ve çikolata yerken fotoğraflar, makaronlar paylaşılıyor. Tabii tek tek içinde glüten ve şeker var mı diye inceleyecek halimiz yok da insan biraz dikkat eder böyle şeylere. Tüm sosyal medyayı ayağa kaldırıyor ama sonrasında hiiiiiç oralı olmuyor. Anlayacağınız sonuçta kendinden söz ettirmeyi çok iyi başarıyor.

FUNDA DURU

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