Bir Instagram hesabının anatomisi: Reynmen

HAYAL KURUN, ÖLMEZSİNİZ

Sahnede, elinde mikrofonla paylaştığı fotoğrafın altına “Hayal kurun ölmezsiniz. Ulaşınca çok keyifli oluyo, ben söyliyim de” yazmış. Şimdiki halinden de memnun görünüyor ama sanki şarkıları patlamadan önceki paylaşımlarında daha neşeli ve kaygısız görünüyordu. Kimine göre komik videolar çekip paylaşıyordu.

Şimdi bir tutam kas şov söz konusu gibi... Bir de atar gider... Özellikle ilk paylaşımlarından olan, kardeşi Hamza’yla olan videoları çok sevimli.

Herkese dili pabuç gibi ama annesi bir tane... Sıklıkla annesine olan sevgisini koyduğu fotoğraflarla takipçileriyle paylaşıyor.

KENDİ STÜDYOSUNU AÇTI

Gelelim Instagram profiline; sadece 173 kişiyi takip ediyor ve toplamda 307 paylaşımı var. Sürekli fotoğraf paylaşmıyor belki ama her gün story’leriyle kendisini takipçilerinin parmaklarının ucundan mahrum bırakmıyor. 2013’te paylaştığı ilk fotoğrafı yaklaşık 113 bin beğeni 12.137 yorum alırken 29 Ağustos’ta paylaştığı fotoğraf yaklaşık 1 milyon 300 bin beğeni 16.281 de yorum almış.

İstatistik çıkaracak halimiz yok ama sanki beğeni ve yorumlar aynı orada artmamış gibi görünüyor. Hmmm bir şaibe söz konusu olabilir. Profiline yüklediği videolar 8-9 milyon arası tıklanıyor. Hele şu YouTube tıklanmaları konusunda sansasyon yaratan ‘Derdim Olsun’ şarkısı Instagram’da 28 milyon kadar tıklanmış.

Bazı şarkıcı abileri ve ablaları ona çok yüklendi. Müziğine yapılan baskılardan biraz usanmış belli ki kendi stüdyosunu açtığını tabii yine story paylaşarak duyurmuş. Tarzını beğenelim veya beğenmeyelim, sesi güzel. Sorarım size, sesi yetmeyen mankenler bile şarkıcı oluyorsa sesi güzel bir insan evladı neden olamasın?

SAÇLARA VESTİLE EL ATILMALI

Profilinde en çok dikkat çeken diğer şey ise asla şekil verilemeyen saçları... Bir insan saçıyla ne kadar uğraşabilrse o kadar uğraşıyor. Kıvırcık hali mi dersiniz, gri gibi sarı gibi bir renge boyanması mı dersiniz... Her şey var.

Bence kendine en çok yakışan modeli henüz bulamamış. İyi bir saç tasarımcısına uğramasını öneriyoruz. Stili ilk paylaşımlarına göre çok daha iyi ama belki daha özgün bir tarz yaratılabilir.

O jenerasyon aynı giyinmeye başladı. Sahnelere sağlam bir hazırlık yapılmalı. Şimdi odana git, cezalısın!

Defterine 100 defa “Bir daha kimseye vurmayacağım” yazacaksın!

KABA VE ÖFKELİ

Yusuf Aktaş, 21. yüzyılın en popüler ve meşhur mesleği olan YouTuber ve fenomenliğin hakkını verenlerden biri. Nam-ı diğer Reynmen. Fenomenliğin ne kitabı ne okulu ne de öğretmeni var... Notları halk veriyor. 23 yaşındaki Yusuf Aktaş ise 6 milyon 200 bin takipçiyle kendi jenerasyonundaki fenomenleri hayli geride bıraktı. Instagram notu yüksek ama geçen gece ona soru soran muhabire kaba davrandı, üstüne bir de tokat attı.

Bu yüzden öfke kontrolü sınavından sınıfta kaldı. Buradan muhabirlerin iş tanımını idrak edemeyen tüm ünlülere, az ünlülere ve ünlü olmak üzere olanlara sesleniyorum: Çocukluğunuzdan beri magazin izliyorsunuz, bu dünyanın nasıl işlediğini az çok gözlemlemişsinizdir. Görüntülenmek istemiyorsanız 510 milyon küsur kilometre karelik dünyada yakalanmayın bir zahmet!

BÜYÜKLERİMİZE SAYGI KÜÇÜKLERİMİZE SEVGİ

Hakkında çıkan her habere, söylenen her söze story’lerinden cevapları çatır çatır veriyor. Banu Alkan geçen gün muhabirlere “Reynmen ile düetten vazgeçtim” demiş. Reynmen buna da kayıtsız kalmayarak hemen Banu Alkan’ın bu kararına ne kadar yıkıldığını anlatan bir video çekti. Tabii ki alay ediyor.

Instagram mahallesinin ele avuca sığmaz, topuyla ha bire komşuların camını kıran çocuğu gibi... Hadi canım, hava kararıyor, herkes doğru evine! İnsanlığa ‘Büyüklerimize saygı küçüklerimize sevgi’ güncellemesi yapılması gerekiyor acilen.

FUNDA DURU



