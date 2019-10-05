Bir Instagram hesabının anatomisi: Serenay Sarıkaya

Büyümüş ama dünyası kirlenmemiş

2012 Ekim’den bu yana Instagram’da aktif olan Serenay Sarıkaya, bu kadar popüler olup da linç edilmeyen, kusuru aranmayan ve herkesin sevgiyle yaklaştığı nadir insanlardan.

Hani her annenin çocuğuyla arkadaş olmasını onayladığı, izinsiz bir şeye dokunmayan, ellerini yıkamadan sofraya oturmayan, oynarken üstünü başını kirletmeyen bir çocuk tipi vardır ya Serenay işte o çocuğun büyümüş hali.

Büyümüş de dünyası kirlenmemiş gibi. Kaldı ki gerçek dünyamızın da kirlenmemesi için çabalıyor ve çöp toplama etkinliklerine katılıyor. Müthiş hareket!

İlham veren bir profili yok

8 milyon 400 bin takipçisiyle Serenay Sarıkaya Instagram’da ünlü olanlardan değil, zaten ünlü olduğu için takip edilenlerden. 431 kişiyi takip ediyor ve 868 paylaşımı var.

Serenay Sarıkaya’nın profili, kendisinden başka pek bir şey paylaşmayan, genel kitlenin güzellik algısına uyan, klasik bir insan izlenimi veriyor. Son zamanlarda ‘Çoğunlukla’dan biraz daha fazla kendi fotoğrafını paylaşıyor. Kısacası profilinde 1001 çeşit halini bulabilirsiniz.

Pul biberli sürpriz sizleri bekliyor

Profilinde geçmişe gittikçe sizi tatlı sürprizler bekliyor olacak. 2012’de ‘Ko ko rec ko ko ko ko’ başlığıyla paylaşılmış pul biberli enfes kokoreç fotoğrafından, 2013 yılından ‘Buda anne kısırı’ yazılarak paylaşılan kısır fotoğrafına kadar müthiş estetik fotoğraflar var.

Bağlaç olan -de, -da kullanımıyla ilgili sorun ne zaman aşılacak merak içindeyim. İçten içe avam bulduğum ama eleştirmiyormuş gibi yazmaya çalıştığım “Kendisinden başka pek bir şey paylaşmıyor” bölümü geri alıyorum. Kesinlikle kendisini paylaşmalı. Hatta daha çok paylaşmalı.

Yeter ki eskisi gibi paylaşımlar yapmasın. Hahaha. Neyse zaman içinde oyunculuğu gibi Instagram profilini de geliştirdiğine ikna oldum. Sevgili Boris Vian’ın ‘günlerin Köpüğü’ kitabının kapağını 2012 yılında ‘Tavla beni tavla vallahi geldim oyuna’ diyerek paylaşmış. Altyazılara bakılırsa 2012 yılında Mirkelam’a kafayı takmış gibi.

Lütfen klişe butonunu kapatalım

Arada da olsa yeni şeyler denemeyi seviyor. Saçları için farklı ve cesur şekiller deniyor. Aralara serpiştirilmiş bu farklılıklar profilde gezerken çok da sıkılmamanızı sağlıyor. Fakat BVlgArI’nin Serpenti serisinden saati ve artık üzerine yapışan Céline harf kolyesiyle klişe severler listesine ilk sıralardan giriş yaptı.

Elle Türkiye’nin Mart 2019 kapağında Serenay vardı. Keyifli ve orijinal bir çekim olmuşa benziyor ama eğer simetriye takan biriyseniz göz çevresine daire çizilmiş fotoğrafa bakmayın! Çizgi dışı iş yaparken çizgilerin canına okumaya gerek yok, değil mi?

FUNDA DURU

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