Bir Instagram hesabının anatomisi: Sıla

Funda Dur

Ruh hali karman çorman

Sıla, son dönemlerde fırtınalı aşk hayatıyla gündeme gelse de aslında Türkiye’nin en çok dinlenen ve sevilen şarkıcılarından biri. Her duyguya karşılık gelen bir şarkısı mutlaka oluyor. İçli bir kadın. Hızını alamayıp şiir kitabı bile çıkarmıştı: ‘Şair kalabilmem için arada terk et beni/ama mutlaka geri gel/sarih ve sakin zamanlarım da olsun’ falan... Bence şair kalmasına gerek yok, şarkıcılığa devam etmeli.

Ruh hali o kadar karman çorman ki bu şarkılarına da şiirlerine de Instagram profiline de dövmelerine de yansıyor. Ahmet Kural’la yaşadığı tatsız olaylardan sonra yaptırdığı ‘Siz aşktan n’anlarsınız bayım’ dövmesini umarım sildirmiştir!

Bülent Ersoy’un bundan haberi var mı?

Demet Akalın, Sıla’nın geçenlerde paylaştığı bir fotoğrafının altına ‘Yakışır divaya’ yazmış. Peki Bülent Ersoy’un bundan haberi var mı? Gerçi ünlü düşünür Demet Akalın’nın da onayından geçtiğine göre biz de artık onu ‘Diva’ olarak kabul edebiliriz.

Bizim evde deli var tepesinde tüyü var

Profilinin yorucu bir serüveni var. Paylaşımlara doyamamış. Son zamanlarda da hep sahnede çekilmiş, ağız dolusu gülen fotoğraflar paylaşmış. Sevgilisi Hazer Amani’yle hiç fotoğraf paylaşmıyor ama belli ki Hazer Amani ile olan ilişkisi ona iyi gelmiş. Bazen histerik paylaşımları da olmuyor değil. Üzgün üzgün baktığı bir fotoğrafın altına Can Baba’nın (Can Yücel) ‘Farzet hiç ayrılmadık/Gözümde tütüyor/Gözümü tütsülüyorsun hâlâ/Hep birlikteyiz sanki/Seninle ben ve dünya’ şiirini yazmış. Gamlı, keder, dram kokan paylaşımlara gerek yok bence. Şarkılarında yeteri kadar bunları hissettiriyor zaten. Neyse ki arada keyifli paylaşımları da oluyor. ‘Bizim evde deli var tepesinde tüyü var’ yazarak paylaştığı Kızılderili konseptli fotoğrafını çok sevdim.

Anlamsız fotoğraflar silsilesi

2012 yılından bu yana Instagram kullanıyor ve 1037 paylaşımı var. İlk paylaşımları şimdiki paylaşımlarına kıyasla hayret verici. Yerde öylece duran kablolar, kendi halinde bir saksı, ellerinde baykuş tutan bıyıklı bir amca...

Instagram kullanmaya yeni başlayanlar böyle aksilikler yapabiliyor. Mazur görmek gerek. Neyse ki sonradan kendini geliştirmiş. Artık görsel zevki daha yüksek paylaşımlar yapıyor. Yoksa yaklaşık 80 milyon kişi olarak, 3 milyon 500 bin kişinin neden onu takip ettiğini anlamakta güçlük çekebilirdik.

Genelde gözlerinin ön planda olduğu türlü türlü fotoğraflar paylaşıyor. Tamam Sıla’cığım gözlerin çok güzel, anladık. “Gözler kalbin aynasıdır” lafı doğruysa eğer Sıla’nın kalbi de velfecri okuyor sanırım. Hahaha.

Sahnede devleşenlerden

Hayatının her anından fotoğraf paylaşıyor. Toplumdaki iyi ya da kötü hiçbir olaya da tepkisiz kalmıyor. Makyajlı, makyajsız, ördek dudaklı, havalara bakan her türlü fotoğrafına erişilebilir.

Hayal ettiği hayatı profilinde göstermek yerine daha gerçek paylaşımlar yapıyor. O da sahnede devleşen sanatçılardan. Sahne kostümleri çok iddialı ve cesur. Sıla, şehirli, kendine güvenen ve cesur kadınları temsil eden iyi bir örnek. Tabii sadece stil açısından.



