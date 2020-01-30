Onur Binay/posta.com.tr

SpinLaunch, geleneksel yakıtla çalışan ama roket fırlatma olmadan uydular gibi yükleri uzaya dağıtmak için kinetik enerji kullanan bir fırlatma sistemi oluşturmak istiyor. Hatta şirket, Ocak ayındaki finansman turunda 35 milyon dolar topladı. Spinlaunch, yeni nesil fırlatma sistemi ile küçük uyduları uzaya gönderme maliyetini neredeyse 20 kat azaltmayı vaat ediyor.

Wired’ın internet sitesinde ise SpinLaunch’ın bir iPhone’u saatte yaklaşık 6.500 kilometre hızla gökyüzüne fırlattığı yer alıyor. Hatta fırlatılan iPhone’un Spinlaunch’ın kurucusu ve CEO'su Jonathan Yaney’e ait olduğu belirtildi. Ancak bu anlara dair herhangi bir görüntü ne yazık ki yok.

Şirket kinetik enerji kullanarak şu zamana kadar gökyüzüne güneş pilleri, radyo sistemleri, teleskop lensleri, piller, GPS modülleri ve kontrol bilgisayarları fırlattı. Bu cihazların birçoğu, hiçbir hasar almadan geri dönmeyi başardı.







