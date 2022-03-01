Dünya Bir kar yağışı uyarısı daha! Kuvvetli şekilde etkili olacak

Bir kar yağışı uyarısı daha! Kuvvetli şekilde etkili olacak

Dünya

Bir kar yağışı uyarısı daha! Kuvvetli şekilde etkili olacak

Son dakika haberine göre, Erzincan’da yoğun kar yağışı bekleniyor.

01 Mart 2022, Salı 20:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; 01.03.2022 tarihi saat 18.00’dan 04.03.2022 tarihi saat 18.00’a kadar Erzincan ve çevrelerinde kar yağışının etkisini artırarak yoğun kar yağışı (21cm üzeri) şeklinde olması beklenmekte.

Meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış, yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

ERZİNCAN (İHA)

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